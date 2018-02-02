Главу отдела ядерной безопасности Запорожской АЭС нашли мертвым
В Украине найден мёртвым глава отдела ядерной безопасности Запорожской атомной электростанции. Речь идёт о Сергее Климове, об этом информируют национальные массмедиа.
Представители региональной полиции в настоящее время устанавливают все обстоятельства смерти руководителя отдела ОЯБ электростанции. О каких-либо подробностях и деталях произошедшего не сообщается. Особо отмечено, что Сергей Климов находился в возрасте 62 лет.
Запорожская АЭС находится на берегу Каховского водохранилища, вблизи расположен город Энергодар. Станция является наиболее крупной в Европе в своём сегменте, объект контролируется компанией «Энергоатом».
Представители региональной полиции в настоящее время устанавливают все обстоятельства смерти руководителя отдела ОЯБ электростанции. О каких-либо подробностях и деталях произошедшего не сообщается. Особо отмечено, что Сергей Климов находился в возрасте 62 лет.
Запорожская АЭС находится на берегу Каховского водохранилища, вблизи расположен город Энергодар. Станция является наиболее крупной в Европе в своём сегменте, объект контролируется компанией «Энергоатом».
Автор: Семен Зайцев