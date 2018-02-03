СМИ: Иван Ургант публично подшутил над Валерием Меладзе
Иван Ургант, известный шоумен, пригласил на телепередачу Валерия Меладзе. Ведущий раскрутил артиста в специальном аттракционе, фанаты после этого сделали вывод, что это похоже не на шутку, а на публичное издевательство.
В космическом аттракционе «Гравитация», проведенного в виде эксперимента над Меладзе в прямом эфире, Ургант как считают зрители, публично высмеял популярного певца и продюсера. В новом выпуске певец не только пообщался с Ургантом, но и угадывал песни. На Меладзе испытали антигравитационный тренажер, на протяжении 30 секунд пребывания в аппарате артист должен был угадать максимально допустимое количество детских песен. Часть телезрителей данный эксперимент посчитала издевательством. Об этом сообщают некоторые СМИ. Многочисленные фанаты популярного поп-исполнителя по-разному восприняли аттракцион. Одни смеялись, другие заявили, что это недопустимо.
Сам Валерий Меладзе с юмором отнесся к испытанию, предложенного Иваном Ургантом. Критики сообщают, что ведущий задавал артисту вопросы про детские песни не просто так. Ранее массмедиа сообщили, что знаменитое кресло-вертушка пятого сезона музыкального телепроекта «Голос. Дети» занял именно популярный певец.
В космическом аттракционе «Гравитация», проведенного в виде эксперимента над Меладзе в прямом эфире, Ургант как считают зрители, публично высмеял популярного певца и продюсера. В новом выпуске певец не только пообщался с Ургантом, но и угадывал песни. На Меладзе испытали антигравитационный тренажер, на протяжении 30 секунд пребывания в аппарате артист должен был угадать максимально допустимое количество детских песен. Часть телезрителей данный эксперимент посчитала издевательством. Об этом сообщают некоторые СМИ. Многочисленные фанаты популярного поп-исполнителя по-разному восприняли аттракцион. Одни смеялись, другие заявили, что это недопустимо.
Сам Валерий Меладзе с юмором отнесся к испытанию, предложенного Иваном Ургантом. Критики сообщают, что ведущий задавал артисту вопросы про детские песни не просто так. Ранее массмедиа сообщили, что знаменитое кресло-вертушка пятого сезона музыкального телепроекта «Голос. Дети» занял именно популярный певец.
Автор: Семен Зайцев