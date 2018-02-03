На Титане найдены признаки жизни
Специалисты из федерального агентства NASA укрепили теорию касательно того, что на поверхности Титана существует элемент под названием винилцианид. По некоторым данным, он является химически-активным веществом, которое входит в состав микроорганизмов, живущих в водоемах метана на поверхности небесного тела. Данные об этом были опубликованы в издании Science Advances.
Мембраны у всех форм жизни на планете Земля имеют в своем составе фосфолипиды, что позволяет им образовывать пластичные оболочки. Но у их собратьев, которые могут жить на Сатурне, мембрана должна состоять из других веществ, так как там жизнь там "метановая". Таким веществом, скорее всего, станеет винилцианид.
Его следы были обнаружены в Титана на высоте 200 километров с помощью радиотелескопов Atacama Large Millimeter Array. Самое большое скопление винилцианида было обнаружено над южным полюсом спутника. При низких температурах, которые характерны для Титана, винилцианид должен превращаться в ледяные капли и падать в озера метана, что положительно влияет на возникновение жизни.
Мембраны у всех форм жизни на планете Земля имеют в своем составе фосфолипиды, что позволяет им образовывать пластичные оболочки. Но у их собратьев, которые могут жить на Сатурне, мембрана должна состоять из других веществ, так как там жизнь там "метановая". Таким веществом, скорее всего, станеет винилцианид.
Его следы были обнаружены в Титана на высоте 200 километров с помощью радиотелескопов Atacama Large Millimeter Array. Самое большое скопление винилцианида было обнаружено над южным полюсом спутника. При низких температурах, которые характерны для Титана, винилцианид должен превращаться в ледяные капли и падать в озера метана, что положительно влияет на возникновение жизни.
Автор: Артемова Светлана