Новый пикап SsangYong Rexton пользуется у покупателей ажиотажным спросом
Производимый компанией SsangYong (Южная Корея) внедорожный пикап Rexton Sport востребован у автолюбителей, машина построена на платформе кроссовера Rexton. Новинка предложена покупателям за 23,2 млн вон (1,2 млн российских рублей).
На первичном рынке Южной Кореи несколько недель назад начались официальные продажи среднеразмерного пикапа SsangYong Rexton Sport. Основой машины является модель Rexton нынешнего поколения. Автомобиль пока производится для домашнего рынка, в Европе новинку представят в ходе международного ежегодного автосалона в Женеве. В других странах пикап будет реализовываться под наименованием Musso. Пресс-представитель южнокорейского производителя сообщил, что начиная с 9 января в дилерских сетях оформили не менее 9 тысяч заявок на новинку.
SsangYong Rexton Sports получил большие размеры, чем рамный внедорожник SsangYong G4 Rexton. Длина машины составляет 5095 мм, ширина - 1950 мм, высота с рейлингами - 1840 мм при колесной базе 3100 мм. Под капотом машины установлен 2,2-литровый мотор мощностью 181 л. с. Он сопряжен с 6-диапазонным «автоматом» Aisin или традиционной 6-ступенчатой МКПП.
На первичном рынке Южной Кореи несколько недель назад начались официальные продажи среднеразмерного пикапа SsangYong Rexton Sport. Основой машины является модель Rexton нынешнего поколения. Автомобиль пока производится для домашнего рынка, в Европе новинку представят в ходе международного ежегодного автосалона в Женеве. В других странах пикап будет реализовываться под наименованием Musso. Пресс-представитель южнокорейского производителя сообщил, что начиная с 9 января в дилерских сетях оформили не менее 9 тысяч заявок на новинку.
SsangYong Rexton Sports получил большие размеры, чем рамный внедорожник SsangYong G4 Rexton. Длина машины составляет 5095 мм, ширина - 1950 мм, высота с рейлингами - 1840 мм при колесной базе 3100 мм. Под капотом машины установлен 2,2-литровый мотор мощностью 181 л. с. Он сопряжен с 6-диапазонным «автоматом» Aisin или традиционной 6-ступенчатой МКПП.
Автор: Семен Зайцев