Ученые: Собаки намного чаще кусают тревожных людей
Сотрудники Ливерпульского университета провели опыт, который доказал, что собаки намного чаще кусают тех людей, которые испытывают к ним страх. Также они акцентировали внимание на том, что процент укусов в реальности несколько выше, чем говорит статистика.
Выводы исследования были основаны на опросе около 700 жителей графства Чешир, Британия. Как оказалось, буквально каждого четвертого когда-либо кусала собака. Из них почти половина была укушена до достижения совершеннолетия, 55% жертв были покусаны неизвестными им псами. Также сообщается, что наличие собаки троекратно повышает шанс быть укушенным, также они в два раза чаше нападают на мужчин, чем на женщин.
Но особенно сильно "привлекают" псов те люди, которые пребывают в депрессии или испытывают стресс. По словам ученых, практически каждый укус сопровождался предварительным подъемом стрессовых гормонов. Но неизвестно, с чем это было связано - с тем, что человек боялся пса, или же тревожные люди сами по себе "привлекательны" в качестве жертв.
Выводы исследования были основаны на опросе около 700 жителей графства Чешир, Британия. Как оказалось, буквально каждого четвертого когда-либо кусала собака. Из них почти половина была укушена до достижения совершеннолетия, 55% жертв были покусаны неизвестными им псами. Также сообщается, что наличие собаки троекратно повышает шанс быть укушенным, также они в два раза чаше нападают на мужчин, чем на женщин.
Но особенно сильно "привлекают" псов те люди, которые пребывают в депрессии или испытывают стресс. По словам ученых, практически каждый укус сопровождался предварительным подъемом стрессовых гормонов. Но неизвестно, с чем это было связано - с тем, что человек боялся пса, или же тревожные люди сами по себе "привлекательны" в качестве жертв.
Автор: Артемова Светлана