В Ростовской области учительница отрезала школьнице волосы и попросила об увольнении
В Ростовской области зафиксирован случай, когда в общеобразовательной школе преподаватель математики отрезала одной из учениц прядь. Это было вызвано тем, что девочка пришла на урок с не убранными назад волосами, об этом сообщают местные медиа-издания.
Источник рассказал, что учительница ранее несколько раз обращалась с просьбой к девушке собрать волосы, уложив их аккуратно, но та каждый раз отказывалась. После очередной просьбы привести свой внешний вид в порядок школьница резко ответила преподавателю. В итоге учительница приняла решение наказать ученицу, отрезав ей прядь.
Вслед за этим педагог осознала свою вину и написала объяснительную. Наряду с этим было подано и заявление об увольнении из учебного заведения. В областном Министерстве образования сообщили, что проинформированы об инциденте. В настоящее время в школе проводится служебная проверка.
Источник рассказал, что учительница ранее несколько раз обращалась с просьбой к девушке собрать волосы, уложив их аккуратно, но та каждый раз отказывалась. После очередной просьбы привести свой внешний вид в порядок школьница резко ответила преподавателю. В итоге учительница приняла решение наказать ученицу, отрезав ей прядь.
Вслед за этим педагог осознала свою вину и написала объяснительную. Наряду с этим было подано и заявление об увольнении из учебного заведения. В областном Министерстве образования сообщили, что проинформированы об инциденте. В настоящее время в школе проводится служебная проверка.
Автор: Семен Зайцев