Вызов принят: Киркоров и Орбакайте поддержали флэшмоб Satisfaction
Филипп Киркоров и Кристина Орбакайте поддержали флэшмоб Satisfaction, организованный в России в поддержку ульяновских курсантов. Откровенный ролик певец разместил в микроблоге Instagram.
После Нового года звезды российской эстрады отправились в отпуска. Традиционно Киркоров и Орбакайте проведут это время в Майами, где имеют дома по соседству. Певцы много времени проводят вместе, так как дочка звезды Клавдия дружит с наследниками Короля поп-сцены – Аллой-Викторией и Мартином.
Соседи не стали терять время зря и тоже выступили 5-серийный ролик в поддержку ульяновских летчиков, которым грозит отчисление за фривольное поведение, выставленное на всеобщее обозрение.
«Мы с Кристиной совершили «ульяновские» подвиги по «ласвегасовски». Покидая песчаные пляжи, решили вспомнить наши веселые каникулы. Перед отправкой на родину заедим в Милан, ну а сегодня поддержим флэшмоб», - написал Киркоров.
Ранее Киркоров рассказал, что его дети фанатеют от Леонтьева.
После Нового года звезды российской эстрады отправились в отпуска. Традиционно Киркоров и Орбакайте проведут это время в Майами, где имеют дома по соседству. Певцы много времени проводят вместе, так как дочка звезды Клавдия дружит с наследниками Короля поп-сцены – Аллой-Викторией и Мартином.
Соседи не стали терять время зря и тоже выступили 5-серийный ролик в поддержку ульяновских летчиков, которым грозит отчисление за фривольное поведение, выставленное на всеобщее обозрение.
«Мы с Кристиной совершили «ульяновские» подвиги по «ласвегасовски». Покидая песчаные пляжи, решили вспомнить наши веселые каникулы. Перед отправкой на родину заедим в Милан, ну а сегодня поддержим флэшмоб», - написал Киркоров.
Ранее Киркоров рассказал, что его дети фанатеют от Леонтьева.
Автор: Джанабилова Татьяна П