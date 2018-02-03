Диетологи заподозрили похудевшую Аллу Пугачеву в зависимости
Алла Пугачёва похудела, она стала стройнее, известную певицу заподозрили в зависимости. Речь идёт об увлечении звездой монодиетами и раздельным питанием, это может вызвать нежелательные последствия.
Одна из диетологов изучила меню диета Аллы Пугачёвой. Было заявлено, что легенда советской эстрады слишком рискует, ограничивая себя буквально во всём. Диета, которую придумала для себя известная певица, ограничивает употребление сдобных, солёных и сладких блюд. Кроме того, указан термин «Р», он означает разгрузочный день. Специалист полагает, что звезда выбрала для себя слишком жесткую систему. В её основе лежит раздельное питание, а также применение блюд, приготовленных из какого-либо одного вида продукта (монодиета).
Через подобное прошли многие представители шоу-бизнеса. Они действительно похудели, но у некоторых появились страхи и зависимости: что делать, если съела что-то не то? Специалист предостерегает, что Примадонна может попасть в зависимость от диетологов, постоянно консультируясь у них.
Одна из диетологов изучила меню диета Аллы Пугачёвой. Было заявлено, что легенда советской эстрады слишком рискует, ограничивая себя буквально во всём. Диета, которую придумала для себя известная певица, ограничивает употребление сдобных, солёных и сладких блюд. Кроме того, указан термин «Р», он означает разгрузочный день. Специалист полагает, что звезда выбрала для себя слишком жесткую систему. В её основе лежит раздельное питание, а также применение блюд, приготовленных из какого-либо одного вида продукта (монодиета).
Через подобное прошли многие представители шоу-бизнеса. Они действительно похудели, но у некоторых появились страхи и зависимости: что делать, если съела что-то не то? Специалист предостерегает, что Примадонна может попасть в зависимость от диетологов, постоянно консультируясь у них.
Автор: Семен Зайцев