В России богатых пенсионеров лишат пенсий
В России богатых пенсионеров в этом году лишат пенсий. На сокращение расходов на социальную сферу правительство толкает сложная экономическая ситуация.
Власти пытаются высвободить дополнительные денежные ресурсы за счет отмены ряда льгот для пенсионеров. Народ и эксперты скептически относятся к проводимой политике, понять которую можно только после детального анализа.
С января власти убрали льготы для граждан, получающих пенсии. Работающие россияне, достигшие пенсионного возраста, при высоких окладах и вовсе могут лишиться государственной поддержки. Речь идет о категории людей с годовым доходом свыше 1 млн рублей и гражданах с окладами, превышающими средний региональный показатель в 2,5 раза. Чтобы вновь получать пенсию, человеку придется отказаться от работы или снизить официальный доход до нужного уровня.
Ранее сообщалось, что индексацию пенсий проведут не раньше 2020 года.
Власти пытаются высвободить дополнительные денежные ресурсы за счет отмены ряда льгот для пенсионеров. Народ и эксперты скептически относятся к проводимой политике, понять которую можно только после детального анализа.
С января власти убрали льготы для граждан, получающих пенсии. Работающие россияне, достигшие пенсионного возраста, при высоких окладах и вовсе могут лишиться государственной поддержки. Речь идет о категории людей с годовым доходом свыше 1 млн рублей и гражданах с окладами, превышающими средний региональный показатель в 2,5 раза. Чтобы вновь получать пенсию, человеку придется отказаться от работы или снизить официальный доход до нужного уровня.
Ранее сообщалось, что индексацию пенсий проведут не раньше 2020 года.
Автор: Джанабилова Татьяна П