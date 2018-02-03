Доход Бузовой от рекламы в Instagram оценили в 70 млн рублей за год
Озвучен огромный доход Ольги Бузовой в Instagram. Количество подписчиков у телеведущей достигло отметки в 12 млн человек. Она регулярно попадает в рейтинги разного рода. При этом для многих интересует сколько прибыли приносит микроблог подобного уровня популярности. Отмечается, что эксперты оценивают годовой доход знаменитости от рекламы в Instagram в 70 млн рублей.
По данным сетевых источников, приблизительно 6 месяцев назад Бузова увеличила стоимость размещения рекламы на собственной странице сервиса до 400 тысяч рублей за пост, что в 2 раза больше предыдущей цены. В соответствии с данным показателем она сумела превзойти многих знаменитостей. В Instagram Бузовой можно увидеть рекламу разных брендов, представители которых выходят на девушку напрямую либо при посредничестве представителей.
Помимо прочего, телеведущая нередко рекламировать спорттовары, освещает новинки сферы моды. Это привносит дополнительные средства в бюджет знаменитости. С учетом того факта, что количество поклонников Бузовой продолжает увеличиваться, падение спроса на её рекламу в её микроблоге не прогнозируется.
По данным сетевых источников, приблизительно 6 месяцев назад Бузова увеличила стоимость размещения рекламы на собственной странице сервиса до 400 тысяч рублей за пост, что в 2 раза больше предыдущей цены. В соответствии с данным показателем она сумела превзойти многих знаменитостей. В Instagram Бузовой можно увидеть рекламу разных брендов, представители которых выходят на девушку напрямую либо при посредничестве представителей.
Помимо прочего, телеведущая нередко рекламировать спорттовары, освещает новинки сферы моды. Это привносит дополнительные средства в бюджет знаменитости. С учетом того факта, что количество поклонников Бузовой продолжает увеличиваться, падение спроса на её рекламу в её микроблоге не прогнозируется.
Автор: Валерий Антонов