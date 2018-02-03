Подписчики назвали Леру Кудрявцеву постаревшей из-за кудрей
Российская теледива Лера Кудрявцева ошеломила своих фолловеров новым имиджем. На этот раз она предстала перед фанатами с кудрявой прической, которая, по их мнению, старит звезду.
Подавляющее большинство фанатов акцентировало внимание на том, что ей больше идут прямые волосы, нежели кудри. Некоторые подчеркнули, что они придают ей некое подобие куклы, также упоминалась угроза осыпания "штукатурного" макияжа при неосторожном движении.
"Она довольно симпатична с кудряшками, но и выглядеть стала намного старше. Пусть лучше вернется в прежний образ", - подчеркнули подписчики.
Подавляющее большинство фанатов акцентировало внимание на том, что ей больше идут прямые волосы, нежели кудри. Некоторые подчеркнули, что они придают ей некое подобие куклы, также упоминалась угроза осыпания "штукатурного" макияжа при неосторожном движении.
"Она довольно симпатична с кудряшками, но и выглядеть стала намного старше. Пусть лучше вернется в прежний образ", - подчеркнули подписчики.
Автор: Артемова Светлана