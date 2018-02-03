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exclusive / Технологии

YouTube начнет маркировать видео государственных СМИ
Руководство видеохостинга YouTube приняло решение отмечать специальными маркерами ролики, подготовленные для общественности государственными СМИ. Речь идет о специальных сюжетах, финансируемых госструктурами.

YouTube начнет маркировать видео государственных СМИ

Нововведение обеспечит пользователей Сети дополнительной информацией. Маркировка будет происходить путем нанесения специальных отметок, их станут располагать над наименованием видеосюжетов. При этом будет иметься возможность ссылаться на страницу определённых массмедиа в Википедии. В штаб-квартире YouTube подчеркнули, что предложенная инициатива позволит посетителям хостинга получать и использовать информацию об источниках новостей и аналитических материалов.

При просмотре можно будет определить авторство продукта. Было отмечено, что услуга доступна пока исключительно в США, но в перспективе данную функцию расширят.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 10:00
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