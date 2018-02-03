Ученые обнаружили в Млечному Пути самую старую звезду
Ученые из Испании обнаружили в Млечном Пути звезду J0815 + 4729 с высоким содержанием углерода и дефицитом железа. Такой состав говорит, что объект может относиться к самым старым. Материалы исследования появились в издании The Astrophysical Journal Letters.
Звезда, названная J0815 + 4729, расположена на расстоянии 7500 световых лет от гало Млечного пути и, вероятно, сформировалась всего через 300 миллионов лет после Большого взрыва, около 13,5 миллиардов лет назад.
Астрономы проанализировали физические и химические свойства тела, разбив свет звезды на составляющие части (спектроскопия), используя спектограф ISIS и OSIRIS. Основываясь на спектроскопическом наблюдении, команда определила, что J0815 + 4729 имеет примерно в миллион раз меньше кальция и железа, чем Солнце, но много углерода. Это важно, потому что только самые ранние поколения звезд имеют такие показатели.
«Наша теория гласит, что звезда могла образоваться сразу после Большого взрыва. Она таит в себе много тайн, поэтому нам еще предстоит большая работа», - сказал Джонэ Гонсалес Эрнандес, исследователь IAC.
Ранее исследователи нашли самую круглую звезду.
Звезда, названная J0815 + 4729, расположена на расстоянии 7500 световых лет от гало Млечного пути и, вероятно, сформировалась всего через 300 миллионов лет после Большого взрыва, около 13,5 миллиардов лет назад.
Астрономы проанализировали физические и химические свойства тела, разбив свет звезды на составляющие части (спектроскопия), используя спектограф ISIS и OSIRIS. Основываясь на спектроскопическом наблюдении, команда определила, что J0815 + 4729 имеет примерно в миллион раз меньше кальция и железа, чем Солнце, но много углерода. Это важно, потому что только самые ранние поколения звезд имеют такие показатели.
«Наша теория гласит, что звезда могла образоваться сразу после Большого взрыва. Она таит в себе много тайн, поэтому нам еще предстоит большая работа», - сказал Джонэ Гонсалес Эрнандес, исследователь IAC.
Ранее исследователи нашли самую круглую звезду.
Автор: Джанабилова Татьяна П