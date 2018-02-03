В США продают собранный из 17 транспортных средств уникальный «автомобиль-франкенштейн»
В США был создан уникальный «автомобиль-франкенштейн». Самодельное транспортное средство создавалось из деталей 17 различных транспортных средств. Теперь необычный транспорт выставлен на продажу с ценником в $25 тысяч.
Автор объявления не сообщил источник деталей для сборки, однако полный список комплектующих все же привел. Среди доноров необычного автомобиля числится даже Chevrolet 1932-го года. В качестве силового агрегата используется двигатель от пикапа GMC объемом 5,7 литра.
В салоне авто воспроизведены детали Ford Thunderbird, а также Pontiac Firebird. Помимо этого, от Pontiac и Chevrolet была взята подвеска, а Cadillac предоставил тормозную систему. Вероятно, новинка собиралась из того, что оставили собственники старых машин на свалке, однако благодаря большому количеству деталей от старых американских моделей, «авто-франкенштейн» содержит элементы автомобилей 30-х и 50-х годов прошлого века.
Автор объявления не сообщил источник деталей для сборки, однако полный список комплектующих все же привел. Среди доноров необычного автомобиля числится даже Chevrolet 1932-го года. В качестве силового агрегата используется двигатель от пикапа GMC объемом 5,7 литра.
В салоне авто воспроизведены детали Ford Thunderbird, а также Pontiac Firebird. Помимо этого, от Pontiac и Chevrolet была взята подвеска, а Cadillac предоставил тормозную систему. Вероятно, новинка собиралась из того, что оставили собственники старых машин на свалке, однако благодаря большому количеству деталей от старых американских моделей, «авто-франкенштейн» содержит элементы автомобилей 30-х и 50-х годов прошлого века.
Автор: Валерий Антонов