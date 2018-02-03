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Ученые: Мобильные телефоны не вызывают рак
Ученые доказали, что излучение от мобильных телефонов не вызывает рак. Материалы исследования, проведенного по государственному заказу, появились в тематическом издании.

Ученые: Мобильные телефоны не вызывают рак


Ученые провели опыты на крысах, держав их в помещении с постоянным излучением от смартфона. На самок оно воздействия не оказало, но у некоторых самцов появились предпосылки к развитию рака сердца. При этом автор исследования Джон Бухер отметил, что до начала эксперимента здоровье особей не проверялось.

«Эти отчеты вызывают большую озабоченность у людей, но на меня они не влияют. Все мои родные пользуются телефонами без опаски, потому что их связь с онкологией слаба», - рассказал Бухер.

Агентство Bucher провело другое исследование, потратив 25 млн долларов. Результаты еще раз подтвердили безопасность мобильных телефонов. Крыс подвергали аномально высокому уровню излучения, но им удалось прожить дольше контрольной группы. У некоторых облученных подопытных здоровье стало лучше и прошли ранее выявленные воспаления.

Ранее сообщалось, что телефоны убивают романтику.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 09:01
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