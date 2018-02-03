Новый хэтчбек Kia Rio появится на рынке летом нынешнего года
Хэтчбек Kia Rio нового поколения К2/Rio появится на китайском рынке летом нынешнего года, модель получила заводской индекс Kia K2S. Задняя часть кузова модели выполнена в стиле KX Cross/ Rio X-Line.
Эксперты отмечают отсутствие у машины массивного пластикового обвеса и сдвоенного патрубка выхлопной системы. Южнокорейский производитель выпускает на рынок КНР новую версию модели Kia K2, в РФ автомобиль известен под названием Rio. Автомобиль имеет следующие габариты: длина - 4200 мм, ширина - 1700 мм, высота - 1460 мм, при колесной базе 2600 мм. В линейку моторов входят 1,4- и 1,6-литровые бензиновые двигатели, вырабатывающие в максимуме 107 и 123 л. с. соответственно, автомобиль относится к классу «C».
Компания Kia заявила о начале массового производства китайской версии модели нового поколения в 2018 году. Покупателям предложат три типа кузова: седан Kia K2, кроссовую модификацию KX Cross и хэтчбэк Kia K2S.
Эксперты отмечают отсутствие у машины массивного пластикового обвеса и сдвоенного патрубка выхлопной системы. Южнокорейский производитель выпускает на рынок КНР новую версию модели Kia K2, в РФ автомобиль известен под названием Rio. Автомобиль имеет следующие габариты: длина - 4200 мм, ширина - 1700 мм, высота - 1460 мм, при колесной базе 2600 мм. В линейку моторов входят 1,4- и 1,6-литровые бензиновые двигатели, вырабатывающие в максимуме 107 и 123 л. с. соответственно, автомобиль относится к классу «C».
Компания Kia заявила о начале массового производства китайской версии модели нового поколения в 2018 году. Покупателям предложат три типа кузова: седан Kia K2, кроссовую модификацию KX Cross и хэтчбэк Kia K2S.
Автор: Семен Зайцев