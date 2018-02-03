Презентация Mercedes-Benz Vito Sport Line в России состоится весной
Презентация Mercedes-Benz Vito Sport Line в России состоится весной текущего года. По информации от представителей дилерских центров, стоимость минивэна будет обнародована в ближайшее время.
В Европе пакет спортивных обновлений Mercedes-Benz Vito появился уже в феврале. Инсайдеры в компании ранее сообщали, что автомобиль в новой версии будет иметь три вариации с разной грузоподъемностью. Особенностью транспортного средства станет зажатая подвеска, позволяющая ездить даже по пересеченной местности.
На спортивной версии минивэна появятся черные молдинги на капоте и переднем бампере. Визуально машина будет похода на гоночное транспортное средство, предназначенное для перевозки груза. Еще одной особенностью станет хромированная решетка радиатора. Оптика на спортивной версии авто останется без существенных изменений. При желании клиент сможет установить на модель панорамный люк на крыше.
В салоне Vito Sport Line получит кожаные сидения, рулевое колесо и рычаг переключения передач. На торпеде появятся хромированные детали и несколько ковриков из велюра. Пакет дополнений в Германии в виде нескольких ранее описанных опций доступен по цене в 4 тысячи евро.
В Европе пакет спортивных обновлений Mercedes-Benz Vito появился уже в феврале. Инсайдеры в компании ранее сообщали, что автомобиль в новой версии будет иметь три вариации с разной грузоподъемностью. Особенностью транспортного средства станет зажатая подвеска, позволяющая ездить даже по пересеченной местности.
На спортивной версии минивэна появятся черные молдинги на капоте и переднем бампере. Визуально машина будет похода на гоночное транспортное средство, предназначенное для перевозки груза. Еще одной особенностью станет хромированная решетка радиатора. Оптика на спортивной версии авто останется без существенных изменений. При желании клиент сможет установить на модель панорамный люк на крыше.
В салоне Vito Sport Line получит кожаные сидения, рулевое колесо и рычаг переключения передач. На торпеде появятся хромированные детали и несколько ковриков из велюра. Пакет дополнений в Германии в виде нескольких ранее описанных опций доступен по цене в 4 тысячи евро.
Автор: Махов Артем