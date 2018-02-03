В интернете сравнили Валерию с Лерой Кудрявцевой и Яной Рудковской
В интернете обсуждают Валерию, Леру Кудрявцеву и Яну Рудковскую. Пользователи сравнивают знаменитостей на снимке в Instagram. Поклонники знаменитостей попытались выяснить в какой сфере та или иная знаменитость более хороша.
Непосредственно встреча представительниц российского шоу-бизнеса прошла на юбилее Сергея Дзебаня, супруга Олеси Судзиловой. На мероприятии Валерия появилась в платье серого цвета, Кудрявцева – в наряде красного цвета, а Рудковская – в свитере и юбке-макси. Поклонники оставили под фото большое количество положительных комментариев, отметив хороший внешний вид знаменитостей. При этом некоторые попытались найти у знаменитостей некие общие черты.
Наряд Яны Рудковской отдельных пользователям показался недостаточно праздничным, они отметили, что для посещения вечера в честь дня рождения она могла выбрать более яркие одежды, подчеркивающие фигуру. Вид Кудрявцевой отметили, как наиболее яркий. При этом отдельные пользователи считают, что продюсер Димы Билана отличается более молодой внешностью в сравнении с телеведущей и певицей. Наиболее «скромный» макияж, в соответствии с мнением фанатов, был у Рудковской, а наиболее выделяющийся - у Валерии. В ходе обсуждение выяснилось, что загар более выражен у Кудрявцевой. Невзирая на разницу в используемом стиле, пользователи нашли некоторое сходство у звезд. Их охарактеризовали как «золотых блондинок России», а также отметили высокие успехи в карьере.
Непосредственно встреча представительниц российского шоу-бизнеса прошла на юбилее Сергея Дзебаня, супруга Олеси Судзиловой. На мероприятии Валерия появилась в платье серого цвета, Кудрявцева – в наряде красного цвета, а Рудковская – в свитере и юбке-макси. Поклонники оставили под фото большое количество положительных комментариев, отметив хороший внешний вид знаменитостей. При этом некоторые попытались найти у знаменитостей некие общие черты.
Наряд Яны Рудковской отдельных пользователям показался недостаточно праздничным, они отметили, что для посещения вечера в честь дня рождения она могла выбрать более яркие одежды, подчеркивающие фигуру. Вид Кудрявцевой отметили, как наиболее яркий. При этом отдельные пользователи считают, что продюсер Димы Билана отличается более молодой внешностью в сравнении с телеведущей и певицей. Наиболее «скромный» макияж, в соответствии с мнением фанатов, был у Рудковской, а наиболее выделяющийся - у Валерии. В ходе обсуждение выяснилось, что загар более выражен у Кудрявцевой. Невзирая на разницу в используемом стиле, пользователи нашли некоторое сходство у звезд. Их охарактеризовали как «золотых блондинок России», а также отметили высокие успехи в карьере.
Автор: Валерий Антонов