Пользователи Microsoft Surface Pro 4 «лечат» мерцание экрана в морозилке
Пользователи Microsoft Surface Pro 4 «лечат» мерцание экрана планшета в морозилке. Информация появилась в профильном издании.
Компания Microsoft знает о проблеме, носящей аппаратный характер, но пока не выпустила специальный патч, который может устранить дефект. Энтузиастам приходится искать временные способы, позволяющие добиться стабильной работы Surface Pro 4. Один из юзеров рассказал, что охлаждение планшета в холодильнике в течении 10 минут продлевает нормальную работу устройства на полчаса. Ему приходится экспериментировать, так как гарантия истекла, к тому же поколение Surface плохо поддается ремонту.
Напомним, на рынке появилась обновленная версия Surface Laptop.
Компания Microsoft знает о проблеме, носящей аппаратный характер, но пока не выпустила специальный патч, который может устранить дефект. Энтузиастам приходится искать временные способы, позволяющие добиться стабильной работы Surface Pro 4. Один из юзеров рассказал, что охлаждение планшета в холодильнике в течении 10 минут продлевает нормальную работу устройства на полчаса. Ему приходится экспериментировать, так как гарантия истекла, к тому же поколение Surface плохо поддается ремонту.
Напомним, на рынке появилась обновленная версия Surface Laptop.
Автор: Джанабилова Татьяна П