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Ученые: Виновниками бессонницы являются гены
Ученые из Нидерландов установили, что причиной бессонницы являются гены. По словам специалистов, отданного хронического расстройства нервной системы страдают примерно 30 % всех людей на Земле.

Ученые: Виновниками бессонницы являются гены


В ходе масштабного исследования ученые проанализировали официальные истории болезней более чем 1 миллиона человек. В итоге оказалось, что треть из них минимум три раза в месяц не могла уснуть без явных причин. После проведения первого этапа исследований специалисты начали наблюдать за активностью организма индивидов, которые страдали бессонницей.

По словам специалистов, основной причиной бессонницы является генетика. Из-за того, что индивид ведет неправильный образ жизни, его биологические часы нарушаются. Это приводит к сбоям в работе почти всех систем органов. В частности, проблемы отражаются на работе мозга, который не может идентифицировать порог усталости и необходимости восстановления сил.

Исследователи установили, что примерно 900 генов в организме человека отвечают за здоровый отдых и сон. В случае, если они выходят из строя или начинают функционировать не правильно, индивид начинает страдать от постоянной усталость и бессонницы. По словам специалистов, решить данную проблему помогут соблюдение режима дня, правильное питание и полный отказ от вредных привычек.

Автор: Махов Артем
Сегодня, 11:23
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