Тело пропавшего 15 января водолаза нашли на берегу моря во Владивостоке
На берегу мыса во Владивостоке было обнаружено тело пропавшего без вести 34-летнего дайвера. Сообщается, что он исчез более двух недель назад, 15 января.
Так, в районе Змеинки в море было найдено тело дайвера, которое по обнаружению направили в морг на экспертизу. По предварительной версии, это тело пловца, который исчез 15 января. В тот день пара мужчин добрались на лодке до мыса Абросимова, Владивосток. Мужчины не обращали внимания на очень сильный холод, так как хотели погрузиться в водоем с аквалангами. Они нырнули, но выплыл обратно только один из них. Тело искали несколько дней подряд, но обнаружили только сегодня.
Так, в районе Змеинки в море было найдено тело дайвера, которое по обнаружению направили в морг на экспертизу. По предварительной версии, это тело пловца, который исчез 15 января. В тот день пара мужчин добрались на лодке до мыса Абросимова, Владивосток. Мужчины не обращали внимания на очень сильный холод, так как хотели погрузиться в водоем с аквалангами. Они нырнули, но выплыл обратно только один из них. Тело искали несколько дней подряд, но обнаружили только сегодня.
Автор: Артемова Светлана