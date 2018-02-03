Aston Martin покроет эксклюзивный гиперкар Valkyrie лунной пылью
Компания Aston Martin намерена выпустить эксклюзивный гиперкар, машину покроют лунной пылью. Речь идёт об особой инновационной краске, об этом рассказал в массмедиа один из потенциальных клиентов престижного британского производителя.
Потенциальный покупатель, гражданин США, оформил предварительный заказ на интернет-портале Valkyrie. Он сообщил о своём намерении приобрести спортивный автомобиль. Клиент обратил особое внимание на наличие мельчайших частиц пыли, вкрапленных в состав покрытия, которым окрасят его автомобиль, речь идёт о гиперкаре Aston Martin Valkyrie. Лунная пыль станет основным ингредиентом уникального состава, его назвали Karosserie Lunar Red. Об этом сообщил в аккаунте Instagram пользователь Lamborghiniks, в его коллекции имеется несколько суперкаров, построенных по индивидуальным заказам.
Для получения эффекта распыления специалисты Aston Martin купили настоящий камень с Луны. Его раздробят на мелкодисперсные частицы, использовав для приготовления особой краски. Гиперкар Valkyrie станет первым автомобилем, который покроют материалом внеземного происхождения.
Потенциальный покупатель, гражданин США, оформил предварительный заказ на интернет-портале Valkyrie. Он сообщил о своём намерении приобрести спортивный автомобиль. Клиент обратил особое внимание на наличие мельчайших частиц пыли, вкрапленных в состав покрытия, которым окрасят его автомобиль, речь идёт о гиперкаре Aston Martin Valkyrie. Лунная пыль станет основным ингредиентом уникального состава, его назвали Karosserie Lunar Red. Об этом сообщил в аккаунте Instagram пользователь Lamborghiniks, в его коллекции имеется несколько суперкаров, построенных по индивидуальным заказам.
Для получения эффекта распыления специалисты Aston Martin купили настоящий камень с Луны. Его раздробят на мелкодисперсные частицы, использовав для приготовления особой краски. Гиперкар Valkyrie станет первым автомобилем, который покроют материалом внеземного происхождения.
Автор: Семен Зайцев