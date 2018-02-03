Очевидцы: На юге Санкт-Петербурга началось массовое отключение света
3 февраля на юге Санкт-Петербурга началось массовое отключение света. Сведения предоставили очевидцы.
Сообщается, уже утром без электроэнергии остались сразу три района Северной столицы: Василеостровский, Московский, Кировский. Светофоры не работают, поэтому на дорогах образовались пробки. Коммунальные службы и управляющие компании ситуацию не комментируют.
Сообщается, уже утром без электроэнергии остались сразу три района Северной столицы: Василеостровский, Московский, Кировский. Светофоры не работают, поэтому на дорогах образовались пробки. Коммунальные службы и управляющие компании ситуацию не комментируют.
Автор: Джанабилова Татьяна П