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Honda Odyssey названа самым практичным автомобилем
Универсал Honda Odyssey назван самым практичным автомобилем современности. По словам специалистов западных изданий, транспортное средство идеально подойдет как для самостоятельного использования, так и для всей семьи.

Honda Odyssey названа самым практичным автомобилем


Автомобили данной модели начали выпускать в 1994 году. Универсал, который по размеру больше напоминает минивэн, имеет достаточно просторный салон. Кроме того, объем багажного отделения транспортного средства составляет более 800 литров. Традиционно в Odyssey три ряда сидений, благодаря которым в салоне могут поместиться 7 человек. Машина отличается от аналогов довольно экономичным силовым агрегатом.

На втором месте по практичности расположился кроссовер Nissan Pathfinder. Его выпуск стартовал в 1985 году. Тогда он не позиционировал себя, как семейный автомобиль, однако со временем его начали применять именно для данных целей. Машина отличается вместительностью багажника и салона.

На третьем месте оказался еще один представитель японского рынка под названием Subaru Outback. Автомобиль работает на дизельном силовом агрегате, что является единственным его недостатком. Среди положительных особенностей кроссовера стоит выделить повышенную проходимость и практичность салона.

Автор: Махов Артем
Сегодня, 09:34
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