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В «Снежной деревне» в Кировске на 7-летнего мальчика упала ледяная скульптура
В Кировске в туристическом центре «Снежная деревня» ледяная скульптура упала на 7-летнего мальчика. По информации от местной прессы, ребенка пришлось доставить в больницу для оказания помощи.

В «Снежной деревне» в Кировске на 7-летнего мальчика упала ледяная скульптура


«В настоящее время прокуратура города проводит проверку, в рамках которой будут оценены меры по обеспечению безопасности посетителей туристического центра. Кроме того, необходимо установить своевременность медицинской помощи, которую необходимо оказывать в чрезвычайных ситуациях», - рассказали представители кировский надзорных ведомств.

На месте также работают сотрудники регионального управления Следственного комитета. Администрация «Снежной деревни» пока не дает комментариев по поводу случившегося. Состояние пострадавшего ребенка оценивается, как удовлетворительное.

«В рамках доследственной проверки будет установлена степень вины в случившемся работников и администрации учреждения. Кроме того, необходимо проверить подготовку «древни» к другим инцидентам такого типа, которые могут иметь более серьезные последствия», - рассказала Ксения Кошелюк, являющаяся помощником главы СУ СКР по Мурманской области.

Автор: Махов Артем
Сегодня, 10:49
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