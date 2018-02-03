В центре Новосибирска из горящего пятиэтажного дома вынесли женщину
В центре Новосибирска из горящего пятиэтажного дома, расположенного на улице Селезнева, вынесли женщину. Очаг возгорания находится в квартире на третьем этаже. Сведения предоставили сотрудники ГУ МЧС.
Сообщается, звонок о возгорании поступил на диспетчерский пуль в 10:58. Через 16 минут спасатели прибыли на место, из окон шел густой, черный дым. Эвакуированы 10 человек. Вскрыв дверь в квартире, огнеборцы заметили женщину и вынесли ее на руках. Пострадавшая не обгорела, но получила отравление. Сейчас ей занимаются медики. Пожар ликвидирован. Причины, спровоцировавшие ЧП, устанавливают эксперты.
Ранее в Новосибирской области в пожаре на складе сгорели двое граждан.
Сообщается, звонок о возгорании поступил на диспетчерский пуль в 10:58. Через 16 минут спасатели прибыли на место, из окон шел густой, черный дым. Эвакуированы 10 человек. Вскрыв дверь в квартире, огнеборцы заметили женщину и вынесли ее на руках. Пострадавшая не обгорела, но получила отравление. Сейчас ей занимаются медики. Пожар ликвидирован. Причины, спровоцировавшие ЧП, устанавливают эксперты.
Ранее в Новосибирской области в пожаре на складе сгорели двое граждан.
Автор: Джанабилова Татьяна П