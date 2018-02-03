В центре Ростова пробежался парень в одних трусах
В центре Ростова в одних лишь трусах пробежался парень. Данный инцидент был зафиксирован сегодня, 2 февраля, на улице Садовой.
Свидетели этого происшествия очень удивлены тем, что молодой человек решился на такой странный поступок. Одежда парня явно не отвечала погодным требованиям. Огромное количество случайных свидетелей решило запечатлеть юношу и выложить эти кадры в интернете. После публикаций обсуждение молодого человека перекочевало в социальные сети, где все начали выдвигать разнообразные теории.
В основном, люди начали выстраивать шуточные теории. Так, кто-то посчитал, что это анекдотичный любовник, сбежавший из окна, другие же пошутили про ипотеку и карточный долг. Другие даже подумали, что молодой человек самый обычный студент, который идет в магазин на распродажу.
Свидетели этого происшествия очень удивлены тем, что молодой человек решился на такой странный поступок. Одежда парня явно не отвечала погодным требованиям. Огромное количество случайных свидетелей решило запечатлеть юношу и выложить эти кадры в интернете. После публикаций обсуждение молодого человека перекочевало в социальные сети, где все начали выдвигать разнообразные теории.
В основном, люди начали выстраивать шуточные теории. Так, кто-то посчитал, что это анекдотичный любовник, сбежавший из окна, другие же пошутили про ипотеку и карточный долг. Другие даже подумали, что молодой человек самый обычный студент, который идет в магазин на распродажу.
Автор: Артемова Светлана