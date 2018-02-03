В Екатеринбурге останутся в выходные без света дома в трех районах города
В Екатеринбурге с 3 по 5 февраля ожидается плановое отключение электричества. Представитель управляющей компании проинформировал, что временное прекращение подачи энергии вызвано производственной необходимостью, предстоит выполнение комплексных ремонтных работ.
В городе без света останутся многоквартирные дома, расположенные в центральном жилом массиве, Академическом и Юго-Западном районах. Предстоят отключения некоторых домов, расположенных по улицам Денисова-Уральского, Попова и Краснолесья. Утром 3 февраля, в период с 9:00: по 20:00 (по местному времени) свет не будет подаваться на улицу Денисова Уральского, в многоквартирные дома № 7, 9.
На другой день, 4 февраля, в период с 8:00 до 20:00 отключат многоэтажные дома № 141, 143 и 144, они находятся на улице Краснолесья. На улице Попова 4 и 5 февраля без энергоснабжения останется дом, расположенный в центре города: 10 – 1-я, а также 2-я секции. Электричество не будет подаваться с 9:00 утра до 20:00 вечера.
В городе без света останутся многоквартирные дома, расположенные в центральном жилом массиве, Академическом и Юго-Западном районах. Предстоят отключения некоторых домов, расположенных по улицам Денисова-Уральского, Попова и Краснолесья. Утром 3 февраля, в период с 9:00: по 20:00 (по местному времени) свет не будет подаваться на улицу Денисова Уральского, в многоквартирные дома № 7, 9.
На другой день, 4 февраля, в период с 8:00 до 20:00 отключат многоэтажные дома № 141, 143 и 144, они находятся на улице Краснолесья. На улице Попова 4 и 5 февраля без энергоснабжения останется дом, расположенный в центре города: 10 – 1-я, а также 2-я секции. Электричество не будет подаваться с 9:00 утра до 20:00 вечера.
Автор: Семен Зайцев