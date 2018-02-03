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Apple бесплатно починит iPhone 7 с ошибкой «Нет сети»
Apple бесплатно проведет починку моделей iPhone 7, у которых возникает ошибка с индексацией отсутствия доступа к сети оператора связи. Программа ремонта запущена, что позволит пользователям исправить функционирование своих смартфонов.

Apple бесплатно починит iPhone 7 с ошибкой «Нет сети»


Отмечается, что в некий момент смартфон прекращает подключаться к сотовому оператору, а также высвечивает сообщение касательно отсутствия сети связи. На дисплее в этот момент можно увидеть надпись «No Service» либо «Поиск». Передать сообщение, воспользоваться интернетом либо позвонить при возникновении подобной ошибки становится невозможно.

При этом на протяжении длительного периода времени устройство продолжает вести поиск сети, что не дает использовать iPhone 7. Первый раз об этой проблеме сообщили в 2017 году. Во время возникновения ошибки ни один из вариантов, представленных специалистами Apple на официальном вебсайте. В группу риска попали смартфоны, выпущенные в период с осени 2016 по сегодняшний день. Отмечается, что поставки устройств велись в КНР, Японию, Макао, США. Ремонт будет производиться бесплатно.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 09:47
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