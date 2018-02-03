В Новокузнецке пьяный отец устроил дебош в детском саду из-за сына
2 февраля, вечером, в Новокузнецке пьяный 41-летний отец из-за сына устроил в детском суда дебош. Сведения предоставила пресс-служба Росгвардии по Кемеровской области.
Сообщается, пьяный мужчина пришел в дошкольное учреждение за сыном, но воспитатели побоялись за здоровье ребенка и отказалась его отдаваться. Отец моментально вышел из себя и стал угрожать педагогам расправой, поэтому вахтер нажал «тревожную кнопку». Сотрудники Росгвардии, прибывшие по вызову, задержали нарушителя порядка.
Протрезвевший мужчина рассказал, что вечером встретил друга и немного отметил радостное событие. Жену он расстраивать не хотел, поэтому устроил в детсаде скандал в надежде, что воспитатели не станут с ним связываться и отпустят ребенка. Дело передано полицейским.
Ранее в Красноярске пьяный мужчина избил воспитательницу.
Сообщается, пьяный мужчина пришел в дошкольное учреждение за сыном, но воспитатели побоялись за здоровье ребенка и отказалась его отдаваться. Отец моментально вышел из себя и стал угрожать педагогам расправой, поэтому вахтер нажал «тревожную кнопку». Сотрудники Росгвардии, прибывшие по вызову, задержали нарушителя порядка.
Протрезвевший мужчина рассказал, что вечером встретил друга и немного отметил радостное событие. Жену он расстраивать не хотел, поэтому устроил в детсаде скандал в надежде, что воспитатели не станут с ним связываться и отпустят ребенка. Дело передано полицейским.
Ранее в Красноярске пьяный мужчина избил воспитательницу.
Автор: Джанабилова Татьяна П