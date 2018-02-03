В Новокузнецке гадалка сняла порчу с семьи, похитив 380 000 рублей
В Новокузнецке гадалка сняла с семьи порчу за 380 тысяч рублей. По информации от пострадавших, женщина ввела их в транс, после чего похитила деньги и скрылась.
В ходе расследования удалось установить, что цыганка позвонила в домофон в одну из квартир жилого дома. Хозяйка подумала, что к ней пришла подруга, ввиду чего сразу же открыла дверь. Незнакомка сообщила, что пришла лечить порчу. После этого она начала проводить обряд, несмотря на то, что пенсионерка попросила ее удалиться.
Во время странного обряда цыганка попросила принести ей сырое яйцо и полотенце. После этого она предложила пенсионерке и вышедшему на порог ее супругу положить руки на образовавшийся комок ткани. Цыганка заявила, что она должна очистить все драгоценности от негативной энергии. По словам пострадавшей, она, по неизвестным причинам, вынесла все деньги и украшения. После этого цыганка положила в полотенце и попросила пенсионеров не трогать сверток на протяжении нескольких недель.
Спустя несколько минут после ухода пенсионеры решили проверить наличие денег и украшений, однако так и не нашли их. В настоящее время поисками подозреваемой в совершении преступления занимается местная полиция.
В ходе расследования удалось установить, что цыганка позвонила в домофон в одну из квартир жилого дома. Хозяйка подумала, что к ней пришла подруга, ввиду чего сразу же открыла дверь. Незнакомка сообщила, что пришла лечить порчу. После этого она начала проводить обряд, несмотря на то, что пенсионерка попросила ее удалиться.
Во время странного обряда цыганка попросила принести ей сырое яйцо и полотенце. После этого она предложила пенсионерке и вышедшему на порог ее супругу положить руки на образовавшийся комок ткани. Цыганка заявила, что она должна очистить все драгоценности от негативной энергии. По словам пострадавшей, она, по неизвестным причинам, вынесла все деньги и украшения. После этого цыганка положила в полотенце и попросила пенсионеров не трогать сверток на протяжении нескольких недель.
Спустя несколько минут после ухода пенсионеры решили проверить наличие денег и украшений, однако так и не нашли их. В настоящее время поисками подозреваемой в совершении преступления занимается местная полиция.
Автор: Махов Артем