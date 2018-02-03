Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.10 USD 56.04
Курс валют на 03.02.2018
exclusive / Происшествия

В Новокузнецке гадалка сняла порчу с семьи, похитив 380 000 рублей
В Новокузнецке гадалка сняла с семьи порчу за 380 тысяч рублей. По информации от пострадавших, женщина ввела их в транс, после чего похитила деньги и скрылась.

В Новокузнецке гадалка сняла порчу с семьи, похитив 380 000 рублей


В ходе расследования удалось установить, что цыганка позвонила в домофон в одну из квартир жилого дома. Хозяйка подумала, что к ней пришла подруга, ввиду чего сразу же открыла дверь. Незнакомка сообщила, что пришла лечить порчу. После этого она начала проводить обряд, несмотря на то, что пенсионерка попросила ее удалиться.

Во время странного обряда цыганка попросила принести ей сырое яйцо и полотенце. После этого она предложила пенсионерке и вышедшему на порог ее супругу положить руки на образовавшийся комок ткани. Цыганка заявила, что она должна очистить все драгоценности от негативной энергии. По словам пострадавшей, она, по неизвестным причинам, вынесла все деньги и украшения. После этого цыганка положила в полотенце и попросила пенсионеров не трогать сверток на протяжении нескольких недель.

Спустя несколько минут после ухода пенсионеры решили проверить наличие денег и украшений, однако так и не нашли их. В настоящее время поисками подозреваемой в совершении преступления занимается местная полиция.

Автор: Махов Артем
Сегодня, 11:24
Читайте также
Гидрометцентр: Южный циклон принесет в Хабаровск
«Дама с Амстердама»: Жители Воронежа устроили
Жители Украины из-за пошлин заблокировали
Жители Новосибирска жалуются на трупную вонь в
Саакашвили: Во время «Марша за импичмент» в Киеве
Антонов: США оправдывают рост расходов на
Эксперты: Овощи и хлеб подорожали в Калужской
ВВП Украины упал вдвое из-за антироссийских
В Екатеринбурге останутся в выходные без света
В Санкт-Петербурге массовое отключение света
Диана Шурыгина показала фотографию со своей кухни
Очевидцы: На юге Санкт-Петербурга началось
Добавление комментария
Последние новости
03.02, 15:51 В Петербурге у сотрудника "Газпрома" за 5 минут угнали
03.02, 15:42 Гидрометцентр: Южный циклон принесет в Хабаровск тепло и
03.02, 15:28 В Ростовской области самосвал протаранил машины полиции,
03.02, 15:23 В Мурманской области после ДТП машина опрокинулась на
03.02, 15:22 «Дама с Амстердама»: Жители Воронежа устроили спор из-за
03.02, 15:19 «Супруг» Божены Рынской разводится с законной женой
03.02, 15:10 Анна Седокова с букетом красных роз рассказала о новом
03.02, 15:10 За 10 лет в РФ возросла в два раза доля автомобилей с
03.02, 15:01 В Ростове мужчина избил и ограбил женщину на Криворожской
03.02, 15:00 В Ростове-на-Дону у прохожего на улице отобрали телефон
03.02, 14:50 В Санкт-Петербурге в пьяной драке убили оппозиционера
03.02, 14:47 В Казани 30 человек положили на землю и задержали на
03.02, 14:45 Хетчбек Mercedes А-Class новой генерации представили
03.02, 14:35 В Смоленске полуголый подросток устроил драку в
03.02, 14:34 Жители Украины из-за пошлин заблокировали движение на
03.02, 14:33 Эксперты: В 2017 году мировой рынок продаж смартфонов
03.02, 14:32 Парень из США смастерил воздушные сани с пропеллером
03.02, 14:28 Mitsubishi начала дорожные испытания кросс-вэна Delica
03.02, 14:07 Жители Новосибирска жалуются на трупную вонь в общежитии
03.02, 13:55 Леди Гага отменила 10 концертов своего турне из-за