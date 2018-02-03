Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.10 USD 56.04
Курс валют на 03.02.2018
exclusive / Происшествия / Важно

По Воронежу разъезжала "скорая" с оторванной дверью
Недавно в Воронеже произошло довольно странное происшествие, которое не могло пройти мимо внимания свидетелей. Так, по улицам города рассекала карета "скорой помощи", которую очевидцы запечатлели на видео.


По Воронежу разъезжала "скорая" с оторванной дверью


Так, сегодня днём в Воронеже по проспекту Патриотов передвигалась "скорая". Больше всех в старом автомобиле привлекало то, что одна из его дверей была почти полностью оторвана. Она практически чудом удерживалась на петлях, но, судя по реакции всего экипажа, это их нисколько не беспокоило.

Девушка, которая одна из первых опубликовала в Сети кадры с места происшествия, пыталась угадать, спешат они на помощь к пациенту либо же доставляют его в госпиталь. Множество подписчиков окрестили медиков Воронежа "челябинцами" за их "суровость". Другие же акцентировали внимание на том, что не стоит обращать внимания на такую мелочь как дверь, главное - экипаж, который спешит на помощь больному.

Во всяком случае, никто так и не понял, почему автомобиль еще эксплуатируется, так как такое состояние выглядит крайне опасным.

Автор: Артемова Светлана
Сегодня, 11:36
Читайте также
Гидрометцентр: Южный циклон принесет в Хабаровск
«Дама с Амстердама»: Жители Воронежа устроили
Жители Украины из-за пошлин заблокировали
Жители Новосибирска жалуются на трупную вонь в
Саакашвили: Во время «Марша за импичмент» в Киеве
Антонов: США оправдывают рост расходов на
Эксперты: Овощи и хлеб подорожали в Калужской
ВВП Украины упал вдвое из-за антироссийских
В Екатеринбурге останутся в выходные без света
В Санкт-Петербурге массовое отключение света
Диана Шурыгина показала фотографию со своей кухни
Очевидцы: На юге Санкт-Петербурга началось
Добавление комментария
Последние новости
03.02, 15:51 В Петербурге у сотрудника "Газпрома" за 5 минут угнали
03.02, 15:42 Гидрометцентр: Южный циклон принесет в Хабаровск тепло и
03.02, 15:28 В Ростовской области самосвал протаранил машины полиции,
03.02, 15:23 В Мурманской области после ДТП машина опрокинулась на
03.02, 15:22 «Дама с Амстердама»: Жители Воронежа устроили спор из-за
03.02, 15:19 «Супруг» Божены Рынской разводится с законной женой
03.02, 15:10 Анна Седокова с букетом красных роз рассказала о новом
03.02, 15:10 За 10 лет в РФ возросла в два раза доля автомобилей с
03.02, 15:01 В Ростове мужчина избил и ограбил женщину на Криворожской
03.02, 15:00 В Ростове-на-Дону у прохожего на улице отобрали телефон
03.02, 14:50 В Санкт-Петербурге в пьяной драке убили оппозиционера
03.02, 14:47 В Казани 30 человек положили на землю и задержали на
03.02, 14:45 Хетчбек Mercedes А-Class новой генерации представили
03.02, 14:35 В Смоленске полуголый подросток устроил драку в
03.02, 14:34 Жители Украины из-за пошлин заблокировали движение на
03.02, 14:33 Эксперты: В 2017 году мировой рынок продаж смартфонов
03.02, 14:32 Парень из США смастерил воздушные сани с пропеллером
03.02, 14:28 Mitsubishi начала дорожные испытания кросс-вэна Delica
03.02, 14:07 Жители Новосибирска жалуются на трупную вонь в общежитии
03.02, 13:55 Леди Гага отменила 10 концертов своего турне из-за