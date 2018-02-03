По Воронежу разъезжала "скорая" с оторванной дверью
Недавно в Воронеже произошло довольно странное происшествие, которое не могло пройти мимо внимания свидетелей. Так, по улицам города рассекала карета "скорой помощи", которую очевидцы запечатлели на видео.
Так, сегодня днём в Воронеже по проспекту Патриотов передвигалась "скорая". Больше всех в старом автомобиле привлекало то, что одна из его дверей была почти полностью оторвана. Она практически чудом удерживалась на петлях, но, судя по реакции всего экипажа, это их нисколько не беспокоило.
Девушка, которая одна из первых опубликовала в Сети кадры с места происшествия, пыталась угадать, спешат они на помощь к пациенту либо же доставляют его в госпиталь. Множество подписчиков окрестили медиков Воронежа "челябинцами" за их "суровость". Другие же акцентировали внимание на том, что не стоит обращать внимания на такую мелочь как дверь, главное - экипаж, который спешит на помощь больному.
Во всяком случае, никто так и не понял, почему автомобиль еще эксплуатируется, так как такое состояние выглядит крайне опасным.
Так, сегодня днём в Воронеже по проспекту Патриотов передвигалась "скорая". Больше всех в старом автомобиле привлекало то, что одна из его дверей была почти полностью оторвана. Она практически чудом удерживалась на петлях, но, судя по реакции всего экипажа, это их нисколько не беспокоило.
Девушка, которая одна из первых опубликовала в Сети кадры с места происшествия, пыталась угадать, спешат они на помощь к пациенту либо же доставляют его в госпиталь. Множество подписчиков окрестили медиков Воронежа "челябинцами" за их "суровость". Другие же акцентировали внимание на том, что не стоит обращать внимания на такую мелочь как дверь, главное - экипаж, который спешит на помощь больному.
Во всяком случае, никто так и не понял, почему автомобиль еще эксплуатируется, так как такое состояние выглядит крайне опасным.
Автор: Артемова Светлана