Диана Шурыгина показала фотографию со своей кухни
Диана Шурыгина показала, как готовит блюдо на кухне. На снимке, размещенном в Instagram можно заметить, как она укладывает начинку на раскатанное тесто.
Сложно сказать, что именно пытается приготовить скандально известная девушка. Пользователи отметили фото кликам по иконке «Нравится», однако комментировать не стали. Сама Шурыгина подписала кадр хештегом со своим именем.
Отметим, что скандал вокруг изнасилования девушки, а также последующего судебного процесса, завершившегося осуждением обвиненного в преступлении против половой неприкосновенности молодого человека, не прекращается. Ранее СМИ охарактеризовали отца Дианы Шурыгиной как педофила. При этом Андрей Малахов сообщил пользователям о том, что девушка может пройти операцию по восстановлению девственности.
Сложно сказать, что именно пытается приготовить скандально известная девушка. Пользователи отметили фото кликам по иконке «Нравится», однако комментировать не стали. Сама Шурыгина подписала кадр хештегом со своим именем.
Отметим, что скандал вокруг изнасилования девушки, а также последующего судебного процесса, завершившегося осуждением обвиненного в преступлении против половой неприкосновенности молодого человека, не прекращается. Ранее СМИ охарактеризовали отца Дианы Шурыгиной как педофила. При этом Андрей Малахов сообщил пользователям о том, что девушка может пройти операцию по восстановлению девственности.
Автор: Валерий Антонов