Иосиф Пригожин назвал Ольгу Бузову высокоинтеллектуальной девушкой
Иосиф Пригожин назвал Ольгу Бузову высокоинтеллектуальной девушкой, которая прячет свои таланты, прикидываясь наивной дурочкой. Соответствующее заявление продюсера записано на видео.
Резкий подъем ведущей проекта «Дом-2» по карьерной лестнице вызывает недоумение у людей, поскольку на публике Бузова шокирует публику глупыми заявлениями. Известный продюсер раскусил звезду, назвав происходящее пиар ходом.
«Послушайте, Ольга имеет два высших образования, адекватна в общении и не производит впечатление глупого человека. Разве можно сказать такое о девушке, свободно говорящей на четырех языках», - заявил Пригожин.
Продюсер похвалил Бузову за хорошо продуманную стратегию, которая ведет ее к цели, позволяет зарабатывать, блистать, быть любимой, пусть и ценой не совсем хорошего имиджа.
Ранее Пригожин рассказал о ссоре с дочерью.
Резкий подъем ведущей проекта «Дом-2» по карьерной лестнице вызывает недоумение у людей, поскольку на публике Бузова шокирует публику глупыми заявлениями. Известный продюсер раскусил звезду, назвав происходящее пиар ходом.
«Послушайте, Ольга имеет два высших образования, адекватна в общении и не производит впечатление глупого человека. Разве можно сказать такое о девушке, свободно говорящей на четырех языках», - заявил Пригожин.
Продюсер похвалил Бузову за хорошо продуманную стратегию, которая ведет ее к цели, позволяет зарабатывать, блистать, быть любимой, пусть и ценой не совсем хорошего имиджа.
Ранее Пригожин рассказал о ссоре с дочерью.
Автор: Джанабилова Татьяна П