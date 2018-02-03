Эксперты: Овощи и хлеб подорожали в Калужской области
В Калужской области подорожали хлебобулочные изделия и овощи, по данным еженедельного мониторинга отмечено увеличение цен по черному ржаному и ржано-пшеничному хлебу. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального правительства.
В магазинах области отмечен рост стоимости рыбы, свинины, картофеля, лука и томатов, на территории региона зафиксированы наиболее высокие в Центральном Федеральном округе (ЦФО) цены на рыбу мороженую, сливочное масло и молоко. В тоже время, как сообщил пресс-представитель правительства Калужской области, зарегистрированы минимальные розничные цены среди соседних областных центров на сахар песок, соль, печенье и яйцо куриное.
Было отмечено, что в рейтинге минимальных цен на АЗС (в розничном сегменте) среди субъектов ЦФО область занимает первое место по высокооктановым бензинам (37,49 руб./л), и первое по дизтопливу (38,06 руб./л).
В магазинах области отмечен рост стоимости рыбы, свинины, картофеля, лука и томатов, на территории региона зафиксированы наиболее высокие в Центральном Федеральном округе (ЦФО) цены на рыбу мороженую, сливочное масло и молоко. В тоже время, как сообщил пресс-представитель правительства Калужской области, зарегистрированы минимальные розничные цены среди соседних областных центров на сахар песок, соль, печенье и яйцо куриное.
Было отмечено, что в рейтинге минимальных цен на АЗС (в розничном сегменте) среди субъектов ЦФО область занимает первое место по высокооктановым бензинам (37,49 руб./л), и первое по дизтопливу (38,06 руб./л).
Автор: Семен Зайцев