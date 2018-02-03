В Пятигорске микроавтобус застрял под мостом
Микроавтобус застрял на участке под мостом в Пятигорске. Об инциденте, произошедшем в Ставропольском крае, сообщают пользователи соцсетей.
«Автомобили постоянно застревают под Яшкиным мостом, что нередко становится причиной их поломки. Имеется большое количество предупреждений, расположенных у строения», - указывается в сообщении.
Автор этой публикации отмечает, что застревает транспорт из иных регионов, а также создает разного рода заторы при движении. Он сделал предположение, что на указанном участке требуется максимально улучшить качество оповещения водителей. К публикации приложен снимок с места происшествия. На фото можно заметить, что фургон застрял, а также отличается смятой крышей.
«Автомобили постоянно застревают под Яшкиным мостом, что нередко становится причиной их поломки. Имеется большое количество предупреждений, расположенных у строения», - указывается в сообщении.
Автор этой публикации отмечает, что застревает транспорт из иных регионов, а также создает разного рода заторы при движении. Он сделал предположение, что на указанном участке требуется максимально улучшить качество оповещения водителей. К публикации приложен снимок с места происшествия. На фото можно заметить, что фургон застрял, а также отличается смятой крышей.
Автор: Валерий Антонов