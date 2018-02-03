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Максим Галкин показал фото в молодости
Максим Галкин обнародовал на своей странице в Instagram фото в молодости. Поклонники отметили, что артист хорошо сохранился, так как почти не изменился.

Максим Галкин показал фото в молодости


Фотография представляет собой портрет, на котором Галкин смотрит в сторону. Сам артист назвал свою публикацию «прошлым веком». Поклонники отметили, что за последние несколько лет пародист почти не постарел. Нашлись и те, кто предсказал схожесть Галкина и его сына Гарри в будущем.

Публикация всего за несколько минут собрала более 10 тысяч лайков. Один из подписчиков Галкина написал, что «такой красавец мог достаться молодой девушке, однако он выбрал Аллу Пугачеву». Также фанаты порекомендовали артисту задуматься о смене профессии, так как он может стать отличной моделью благодаря приятной внешности.

Автор: Махов Артем
Сегодня, 10:08
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