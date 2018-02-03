В Барнауле нашли тело провалившегося под лед ребенка
В Барнауле нашли тело 12-летнего ребенка, по неосторожности провалившегося под лед. Сведения о трагедии, произошедшей 1 февраля, предоставила пресс-служба МЧС.
Сообщается, играя на реке около дамбы мальчик ушел под воду. Друзья не смогли ему помочь и вызвали спасателей. К поисковой операции пришлось подключить водолазов, но погружения результатов не дали. Сотрудники МЧС приняли решение расширить операцию и нашли тело только сегодня.
Ранее в Барнауле из реки достали автомобиль с телом внутри.
Сообщается, играя на реке около дамбы мальчик ушел под воду. Друзья не смогли ему помочь и вызвали спасателей. К поисковой операции пришлось подключить водолазов, но погружения результатов не дали. Сотрудники МЧС приняли решение расширить операцию и нашли тело только сегодня.
Ранее в Барнауле из реки достали автомобиль с телом внутри.
Автор: Джанабилова Татьяна П