ВВП Украины упал вдвое из-за антироссийских санкций
ВВП Украины сократился в два раза из-за введения антироссийских санкций. По информации от депутата Верховной рады Евгения Мураева, меры в отношении РФ почти не вредят Кремлю и Европе.
«Мы потеряли половину ВВП. При этом Россия лишилась всего 2 % внутреннего валового продукта. В Европе дела обстоят еще проще. Мне не понятно, против кого ведется эта война. Ограничения в отношении России должны в первую очередь оказывать давление на нее, а не на страну, находящуюся в нашем положении», - рассказал Мураев.
По словам депутата, в Украине продолжают закрываться предприятия, а их территории становятся подобием музеев. Чиновник также подчеркнул, что при сохранении тенденции в стране могут начаться еще более серьезные проблемы.
«Мы потеряли половину ВВП. При этом Россия лишилась всего 2 % внутреннего валового продукта. В Европе дела обстоят еще проще. Мне не понятно, против кого ведется эта война. Ограничения в отношении России должны в первую очередь оказывать давление на нее, а не на страну, находящуюся в нашем положении», - рассказал Мураев.
По словам депутата, в Украине продолжают закрываться предприятия, а их территории становятся подобием музеев. Чиновник также подчеркнул, что при сохранении тенденции в стране могут начаться еще более серьезные проблемы.
Автор: Махов Артем