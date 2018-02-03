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exclusive / Технологии

Стало известно, что АС HomePod воспроизводит музыку, используя другой гаджет Apple
Стало известно, что совсем скоро на рынок выйдет смарт-акустическая система HomePod от Apple. Она должна стать самым главным конкурентом Google, Sonos и множества других корпораций. Но совсем недавно выяснилось, что девайс имеет ограничение - его можно использовать только с другими устройствами Apple.


Стало известно, что АС HomePod воспроизводит музыку, используя другой гаджет Apple


Так, для полноценного функционирования устройства требуются такие девайсы как Apple с iOS 11, Apple TV или PC Mac. Только с этими аппаратами гаджет HomePod будет воспроизводить музыку с разных источников. Этот означает, что нельзя будет подключить какой-либо другой девайс посредством соединения Bluetooth, также невозможно будет отдавать голосовые команды для воспроизведения каких-либо композиций, если в наличии нет синхронизированного с ним iPhone, iPad либо аналогичного устройства.

Стоит подчеркнуть, что аналогичные гаджеты на рынке не имеют таких минусов, так что можно подумать, что корпорация Apple сочла это действие необходимым, что не радует пользователей. Те же, кто хотел купить гаджет, но не имеют устройств для сопряжения, могут этого не делать, так как в этом нет никакого смысла. Также стоит акцентировать внимание на том, что если в одном доме обитает один пользователь iPhone, то владелец HomePod сможет использовать его лишь в том случае, если владельца "яблочной" продукции не будет в квартире. По сути, этот гаджет стоит покупать лишь тем, кто уже владеет сопрягающимися девайсами, но никак не остальным.

Автор: Артемова Светлана
Сегодня, 12:10
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