Вооруженные грабители на Porsche отняли деньги у жителя Москвы посреди улицы
В Москве произошло вооруженное ограбление жителя Москвы, злоумышленники использовали кроссовер Porsche Cayenne. Преступление было совершено 2 февраля, в дневное время.
Пресс-представитель ГУ МВД РФ по региону сообщил, что инцидент имел место в районе 3-й Фрунзенской улицы. Выйдя из машины, мужчины наставили на прохожего пистолет, вслед за этим его насильно посадили в Porsche. Согласно информации, предоставленной массмедиа пресс-службой правоохранительных органов, у пострадавшего отняли около 600 тысяч рублей наличными.
Вслед за эти мужчину отпустили. Полиция предпринимает необходимые меры для розыска лиц, имеющих непосредственное отношение к совершенному ограблению. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, инициировано проведение проверки.
Пресс-представитель ГУ МВД РФ по региону сообщил, что инцидент имел место в районе 3-й Фрунзенской улицы. Выйдя из машины, мужчины наставили на прохожего пистолет, вслед за этим его насильно посадили в Porsche. Согласно информации, предоставленной массмедиа пресс-службой правоохранительных органов, у пострадавшего отняли около 600 тысяч рублей наличными.
Вслед за эти мужчину отпустили. Полиция предпринимает необходимые меры для розыска лиц, имеющих непосредственное отношение к совершенному ограблению. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, инициировано проведение проверки.
Автор: Семен Зайцев