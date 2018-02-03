В Санкт-Петербурге массовое отключение света связано с замыканием на ТЭЦ
В Санкт-Петербурге массовое отключение света, начавшееся утром 3 февраля, связано с замыканием на Первомайской ТЭЦ. Информация появилась в СМИ.
Очевидцы с утра стали жаловаться на отсутствующую электроэнергию и неработающие светофоры в четырех районах: Адмиралтейский, Василеостровский, Московский, Кировский. Многие перед отключением заметили яркую вспышку.
Аварийно-ремонтные бригады работают на месте происшествия. Постепенно свет возвращается в дома.
Очевидцы с утра стали жаловаться на отсутствующую электроэнергию и неработающие светофоры в четырех районах: Адмиралтейский, Василеостровский, Московский, Кировский. Многие перед отключением заметили яркую вспышку.
Аварийно-ремонтные бригады работают на месте происшествия. Постепенно свет возвращается в дома.
Автор: Джанабилова Татьяна П