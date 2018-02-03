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Анна Бузова расстроена, что не может скинуть лишние килограммы после отпуска
Анна Бузова пожаловалась поклонникам на то, что не может скинуть лишние килограммы после возвращения с отпуска в Таиланде. По ее словам, в будущем она собирается начать более активно посещать спортзал и скорректировать рацион питания.

Анна Бузова расстроена, что не может скинуть лишние килограммы после отпуска


По словам Бузовой, во время отдыха она набрала более пяти килограммов из-за того, что ни в чем себе не отказывала. Она посещала всевозможные рестораны и другие заведения, где подают вредную и жирную пищу. Большая часть поклонников Бузовой сошлась на мнении, что несколько лишних килограммов пришлись ей к лицу.

Бузова отметила, что ранее она была немного полнее, чем сейчас, однако скинула лишние килограммы благодаря строгой диете. В настоящее время она планирует начать заниматься спортом с тренером. До этого она попробовала вернуться к диетам, однако они не принесли желаемого результата. По словам Бузовой, периодически ей очень хочется съесть что-то сладкое, но приходится себе во всем отказывать.

Недавно Бузова также публиковала фотографии с занятий йогой. По ее словам, упражнения такого типа почти не влияют на вес, принося в большей степени эстетическое удовольствие.

Автор: Махов Артем
Вчера, 20:00
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