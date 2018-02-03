Дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста спит в колыбели за 4500 долларов США
Новорожденная дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста с самого рождения привыкает к богатой жизни. Малышка спит в колыбели за 4500 долларов США.
Родители решили назвать своего 3 ребенка Чикаго, и ей еще не исполнился месяц со дня ее рождения. Колыбелька для малышки обошлась родителям в 4500 долларов, но в похожих как по цене, так и по стилю спали старшие брат и сестра. Ким Кардашьян выполнила интерьер для новорожденной в светлых тонах, поэтому сейчас все время ходит с полотенцами. По сообщениям американских изданий, сейчас в особняке пары поддерживается идеальная чистота. Кардашьян старается сразу же убирать за детьми, ведь старшие часто пачкают кремового оттенка пол, стены и мебель в комнате.
Напомним, что в декабре 2017 года Канье Уэст вместе со своей супругой переехали в новый особняк за 20 млн долларов США. Их 5-этажное поместье вмещает в себя 2-этажную детскую, кинотеатр, музыкальную студию, а также баскетбольную площадку.
Родители решили назвать своего 3 ребенка Чикаго, и ей еще не исполнился месяц со дня ее рождения. Колыбелька для малышки обошлась родителям в 4500 долларов, но в похожих как по цене, так и по стилю спали старшие брат и сестра. Ким Кардашьян выполнила интерьер для новорожденной в светлых тонах, поэтому сейчас все время ходит с полотенцами. По сообщениям американских изданий, сейчас в особняке пары поддерживается идеальная чистота. Кардашьян старается сразу же убирать за детьми, ведь старшие часто пачкают кремового оттенка пол, стены и мебель в комнате.
Напомним, что в декабре 2017 года Канье Уэст вместе со своей супругой переехали в новый особняк за 20 млн долларов США. Их 5-этажное поместье вмещает в себя 2-этажную детскую, кинотеатр, музыкальную студию, а также баскетбольную площадку.
Автор: Самохина Виктория