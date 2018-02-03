Евгений Плющенко ставит сыну программу для соревнований
Евгений Плющенко ставит для сына Александра программу для соревнований по фигурному катанию. Соответствующий ролик олимпийский чемпион разместил в микроблоге Instagram.
На представленном видео Плющенко показывает сыну, как приветствовать зрителей, а потом начинается прокат программы. Александр ловко покоряет лед под песню Crazy Frog. Несмотря на юный возраст, будущий чемпион умело выполняет прыжки и другие сложные трюки.
За несколько минут ролик просмотрели более 6000 человек. Разумеется, старания маленького Саши не остались незамеченными: "Молодец", "Сразу видно, кто у него папа", "Какой старательный". Многие фанаты отметили в достижениях юного спортсмена заслуги папы, который занимается с наследником и ведет его к цели.
Ранее Плющенко случайно оскорбил фанатов.
На представленном видео Плющенко показывает сыну, как приветствовать зрителей, а потом начинается прокат программы. Александр ловко покоряет лед под песню Crazy Frog. Несмотря на юный возраст, будущий чемпион умело выполняет прыжки и другие сложные трюки.
За несколько минут ролик просмотрели более 6000 человек. Разумеется, старания маленького Саши не остались незамеченными: "Молодец", "Сразу видно, кто у него папа", "Какой старательный". Многие фанаты отметили в достижениях юного спортсмена заслуги папы, который занимается с наследником и ведет его к цели.
Ранее Плющенко случайно оскорбил фанатов.
Автор: Джанабилова Татьяна П