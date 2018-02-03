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Huawei Honor 6X подешевел до 140 долларов
Huawei Honor 6X в США подешевел до 140 долларов за базовую версию. По информации от представителей бренда, распродажа со скидкой более чем в 60 процентов приурочена к выходу новой модели.

Huawei Honor 6X подешевел до 140 долларов


Акция получила название Lighting Sale LightInTheBox. Изначально аппарат имел стоимость в 400 долларов в базовой вариации с 4 гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайтами ПЗУ. Представители компании отметили, что таким методом решили избавиться от остатков аппаратов, тем самым привлекая внимание потенциальных новых покупателей.

Huawei Honor 6X оснащен 5,5-дюймовым сенсорным дисплеем LTPS IPS LCD с разрешением экрана 1080 x 1920 пикселей. Также на него установили камеру на 12 мегапикселей с двойным объективом. Аппарат работает на базе процессора Octa-Core на 8 ядер. В продаже в настоящее время имеются версии с 4 и 6 гигабайтами оперативной памяти.

По информации от западной прессы, в настоящее время в продаже в рамках акции имеются всего 20 гаджетов. В будущем компания обещает провести еще несколько распродаж, однако о моделях, которые будут принимать в них участие, пока ничего не сообщается.

Автор: Махов Артем
Сегодня, 10:43
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