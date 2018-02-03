Антонов: США оправдывают рост расходов на вооружение действиями РФ
Анатолий Антонов, посол РФ в США, заявил, что огорчён «антироссийской» логикой Вашингтона. Данная позиция «не очень здорово настраивает на практическую работу».
Было отмечено, что попытки оправдать рост военных расходов «страшилками» и якобы действиями Российской Федерации, не могут не огорчать. Таким образом, сообщают массмедиа, Анатолий Антонов прокомментировал ядерную доктрину Соединенных Штатов. Было выражено мнение, что за этим, как он полагает, стоит желание влить большое количество средств в американский военно-промышленный комплекс. «Мы понимаем, какие триллионы долларов стоят за этим», — подчеркнул посол.
Антироссийская логика Белого дома, по мнению Антонова, сдерживает возможность дальнейшей работы. В новой доктрине США основными противниками названы Россия и КНР, «нарушающих соглашение относительно ограничения и сокращения вооружений».
Было отмечено, что попытки оправдать рост военных расходов «страшилками» и якобы действиями Российской Федерации, не могут не огорчать. Таким образом, сообщают массмедиа, Анатолий Антонов прокомментировал ядерную доктрину Соединенных Штатов. Было выражено мнение, что за этим, как он полагает, стоит желание влить большое количество средств в американский военно-промышленный комплекс. «Мы понимаем, какие триллионы долларов стоят за этим», — подчеркнул посол.
Антироссийская логика Белого дома, по мнению Антонова, сдерживает возможность дальнейшей работы. В новой доктрине США основными противниками названы Россия и КНР, «нарушающих соглашение относительно ограничения и сокращения вооружений».
Автор: Семен Зайцев