Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.10 USD 56.04
Курс валют на 03.02.2018
exclusive / Политика

Антонов: США оправдывают рост расходов на вооружение действиями РФ
Анатолий Антонов, посол РФ в США, заявил, что огорчён «антироссийской» логикой Вашингтона. Данная позиция «не очень здорово настраивает на практическую работу».

Антонов: США оправдывают рост расходов на вооружение действиями РФ

Было отмечено, что попытки оправдать рост военных расходов «страшилками» и якобы действиями Российской Федерации, не могут не огорчать. Таким образом, сообщают массмедиа, Анатолий Антонов прокомментировал ядерную доктрину Соединенных Штатов. Было выражено мнение, что за этим, как он полагает, стоит желание влить большое количество средств в американский военно-промышленный комплекс. «Мы понимаем, какие триллионы долларов стоят за этим», — подчеркнул посол.

Антироссийская логика Белого дома, по мнению Антонова, сдерживает возможность дальнейшей работы. В новой доктрине США основными противниками названы Россия и КНР, «нарушающих соглашение относительно ограничения и сокращения вооружений».

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 12:51
Читайте также
Гидрометцентр: Южный циклон принесет в Хабаровск
«Дама с Амстердама»: Жители Воронежа устроили
Жители Украины из-за пошлин заблокировали
Жители Новосибирска жалуются на трупную вонь в
Саакашвили: Во время «Марша за импичмент» в Киеве
Антонов: США оправдывают рост расходов на
Эксперты: Овощи и хлеб подорожали в Калужской
ВВП Украины упал вдвое из-за антироссийских
В Екатеринбурге останутся в выходные без света
В Санкт-Петербурге массовое отключение света
Диана Шурыгина показала фотографию со своей кухни
Очевидцы: На юге Санкт-Петербурга началось
Добавление комментария
Последние новости
03.02, 15:51 В Петербурге у сотрудника "Газпрома" за 5 минут угнали
03.02, 15:42 Гидрометцентр: Южный циклон принесет в Хабаровск тепло и
03.02, 15:28 В Ростовской области самосвал протаранил машины полиции,
03.02, 15:23 В Мурманской области после ДТП машина опрокинулась на
03.02, 15:22 «Дама с Амстердама»: Жители Воронежа устроили спор из-за
03.02, 15:19 «Супруг» Божены Рынской разводится с законной женой
03.02, 15:10 Анна Седокова с букетом красных роз рассказала о новом
03.02, 15:10 За 10 лет в РФ возросла в два раза доля автомобилей с
03.02, 15:01 В Ростове мужчина избил и ограбил женщину на Криворожской
03.02, 15:00 В Ростове-на-Дону у прохожего на улице отобрали телефон
03.02, 14:50 В Санкт-Петербурге в пьяной драке убили оппозиционера
03.02, 14:47 В Казани 30 человек положили на землю и задержали на
03.02, 14:45 Хетчбек Mercedes А-Class новой генерации представили
03.02, 14:35 В Смоленске полуголый подросток устроил драку в
03.02, 14:34 Жители Украины из-за пошлин заблокировали движение на
03.02, 14:33 Эксперты: В 2017 году мировой рынок продаж смартфонов
03.02, 14:32 Парень из США смастерил воздушные сани с пропеллером
03.02, 14:28 Mitsubishi начала дорожные испытания кросс-вэна Delica
03.02, 14:07 Жители Новосибирска жалуются на трупную вонь в общежитии
03.02, 13:55 Леди Гага отменила 10 концертов своего турне из-за