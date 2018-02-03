Учёные заявили об опасности громкого храпа
Учёные заявили общественности о том, что громкий храп является довольно серьезной проблемой для здоровья человека. В частности, оно грозит троекратным риском развития слабоумия.
Также эта патология опасна тем, что она в два раза поднимает риск возникновения болезни Альцгеймера. К этому выводу пришла группа австралийских ученых, которые работают в Институте мозга. Ученые установили, что во время громкого храпа нарушается механизм дыхания, что отрицательно сказывается на поступлении кислорода в головной мозг, из-за чего нейроны начинают постепенно гибнуть. Именно этот фактор является главным в развитии подобных заболеваний.
Механизмы возникновения болезни Альцгеймера очень давно интересуют научное сообщество. Интерес этот вполне обоснован, так как этой патологии подвержено буквально 33% пожилого населения. Также ученые установили, что определенные дозы алкоголя несколько затормаживают этот процесс. Также специалистов заинтересовал детский храп - они уверены, что он провоцирует ожирение. Для того, чтобы преодолеть эту аномалию, необходимо использовать специальные носовые пластины, что позволит кислороду поступать в необходимом количестве.
Также эта патология опасна тем, что она в два раза поднимает риск возникновения болезни Альцгеймера. К этому выводу пришла группа австралийских ученых, которые работают в Институте мозга. Ученые установили, что во время громкого храпа нарушается механизм дыхания, что отрицательно сказывается на поступлении кислорода в головной мозг, из-за чего нейроны начинают постепенно гибнуть. Именно этот фактор является главным в развитии подобных заболеваний.
Механизмы возникновения болезни Альцгеймера очень давно интересуют научное сообщество. Интерес этот вполне обоснован, так как этой патологии подвержено буквально 33% пожилого населения. Также ученые установили, что определенные дозы алкоголя несколько затормаживают этот процесс. Также специалистов заинтересовал детский храп - они уверены, что он провоцирует ожирение. Для того, чтобы преодолеть эту аномалию, необходимо использовать специальные носовые пластины, что позволит кислороду поступать в необходимом количестве.
Автор: Артемова Светлана