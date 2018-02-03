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exclusive / Шоу-бизнес

Муж Дженнифер Энистон ушел от нее из-за ревности к Бреду Питту
Джастин Теру не пришел поддержать Дженнифер Энистон на церемонии вручения премий «Золотой глобус», а после и вовсе ушел от знаменитости. По словам друга звездной семьи, причиной этому послужила сильная ревность мужа к бывшему любовнику актрисы Бреду Питту.

Муж Дженнифер Энистон ушел от нее из-за ревности к Бреду Питту


Энистон и Теру в браке уже 3 года, но в СМИ постоянно появляются сообщения об их ссорах и возможных разрывах отношений. На этот раз причиной размолвки стала ревность Джастина Теру к Бреду Питту, которая длиться на протяжении многих лет, однако является беспочвенной. Как следствие, Дженнифер Энистон была вынуждена прийти на «Золотой глобус» одна, хотя, как замечают американские СМИ, в тот момент она очень нуждалась в поддержке мужа. Весь торжественный вечер актриса старалась избежать разговоров с Анджелиной Джоли. Некоторое время звезда проводила в компании своего друга Джейсона Бейтмана, но он вскоре ушел домой. Дженнифер Энистон не смогла находиться одна на тусовке знаменитостей, поэтому поспешно ушла.

По словам СМИ, актриса готова на все, чтобы сохранить отношения с мужем. Она не выдержит еще одного болезненного расставания после разрыва отношений с Бредом Питтом.

Автор: Самохина Виктория
Сегодня, 13:10
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