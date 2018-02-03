Елена Темникова удивила фигурой подростка на снимке с отдыха на Мальдивах
Елена Темникова обнародовала на своей странице в Instagra, снимок с отдыха на Мальдивах, под которым ее поклонники сравнили ее фигуру с подростковой. По словам певицы, она решила не злоупотреблять вредными продуктами во время отпуска, ввиду чего смогла сохранить форму.
В настоящее время Темникова еще находится в отпуске, ввиду чего регулярно радует поклонников новыми фотографиями. По ее словам, она проводит массу времени на чистых песчаных пляжах, принимая солнечные ванны. Также певица регулярно выкладывает фотографии с отдыха.
«Загар может оказывать плохое влияние на кожу, но выглядит очень красиво. Я об этом знаю, но не могу удержаться. На пляже все кажется таким спокойным, что просто не хочется отсюда уходить. В то же время, нужно думать и о здоровье, из-за чего рекомендую не забывать про солнцезащитный крем», - написала Темникова под снимком.
Поклонники отметили, что певица имеет фигуру подростка. Сама Темникова решила не отвечать на комментарии такого рода. Публикация за считанные минуты собрала более 30 тысяч лайков. Фанаты также оценили купальник знаменитости, который назвали «женственным и привлекательным».
В настоящее время Темникова еще находится в отпуске, ввиду чего регулярно радует поклонников новыми фотографиями. По ее словам, она проводит массу времени на чистых песчаных пляжах, принимая солнечные ванны. Также певица регулярно выкладывает фотографии с отдыха.
«Загар может оказывать плохое влияние на кожу, но выглядит очень красиво. Я об этом знаю, но не могу удержаться. На пляже все кажется таким спокойным, что просто не хочется отсюда уходить. В то же время, нужно думать и о здоровье, из-за чего рекомендую не забывать про солнцезащитный крем», - написала Темникова под снимком.
Поклонники отметили, что певица имеет фигуру подростка. Сама Темникова решила не отвечать на комментарии такого рода. Публикация за считанные минуты собрала более 30 тысяч лайков. Фанаты также оценили купальник знаменитости, который назвали «женственным и привлекательным».
Автор: Махов Артем